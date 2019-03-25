Кузбасс воспоминает и скорбит по событиям 25 марта 2018 года

В тот день на пожаре в «Зимней вишне» погибло 60 человек. 37 детей и 23 взрослых. Торговый центр снесли летом прошлого года. На его месте построят сквер и высадят 60 деревьев. Сегодня в Кемерове жители собрались, чтобы почтить память погибших минутой молчания.

Трагедия, которая потрясла всю Россию. Пожар в «Зимней вишне» стал переломным для всего Кузбасса. Оперативный штаб расположился в школе, где дежурили врачи, волонтеры, психологи, сотрудники МЧС и следственного комитета. После трагедии начались массовые проверки торговых центров по всей стране. Закрыто почти 400.

В первые минуты пожара посетители центра не поверили в серьезность происходящего. Из-за сложной планировки помещения люди терялись и паниковали. Но нашлись те, кто помогал выбираться из горевшего здания.

В первые дни после трагедии стихийные мемориалы начали создавать по всей стране и даже за рубежом. В Кемерове к «Зимней вишне» люди шли каждый день. Несли игрушки, зажигали свечи. Сверху это место было похоже на огромное сердце. Ежедневно здесь дежурили волонтеры. Мемориал начали разбирать только в середине июня. Игрушки почистили и отдали в кемеровскую епархию, откуда распределили в детские дома и приюты.

В субботу во всех храмах кузбасской метрополии прошли заупокойные богослужения по погибшим в торговом центре. В Знаменском соборе панихиду провел Владыка кемеровский и прокопьевский Аристарх. Собор посетил губернатор Сергей Цивилев. Он встретился с родными и близкими погибших.

Каждый сопереживающий выражает свои чувства по-своему. Год назад маленький сквер возле торгового центра стал местом общей печали. Сегодня здесь снова собираются родственники и близкие погибших. И все, кто присоединяется к их скорби и вспоминает ушедших минутой молчания.