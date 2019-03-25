Стратегическая сессия по разработке ключевых направлений деятельности НОЦ «Кузбасс» завершила свою работу

Мероприятие проходило в течение недели. Его участниками стали эксперты Московской школы управления «Сколково», ведущие ученые, представители бизнеса, органов исполнительной власти, научных и образовательных организаций региона.

Масштабный мозговой штурм был направлен на обсуждение проектов, которые могут стать основой работы регионального научно-образовательного центра. Участники финального заседания стратсессии заключили, интеллектуальный центр в Кузбассе может стать эффективным инструментом решения федеральных и региональных задач, среди которых развитие несырьевых отраслей в регионе, решение экологических вопросов, улучшение жизни населения.

Членами различных тематических групп были предложены на рассмотрение экспертов такие направления как: «Тяжелое машиностроение», «Здоровый человек в промышленном регионе», «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Последний проект предполагает разработку технологий водо- и воздухоочистки, рекультивации земли и не только.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области