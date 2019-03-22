Дмитрий Маликов проведет «Уроки музыки» в Кузбассе

Образовательный благотворительный проект пройдет при поддержке ГК ТАЛТЭК в нескольких городах Кемеровской области в начале апреля.

Также, объявлен конкурс для тех, кто хочет попасть на встречу с известным певцом и композитором, народным артистом России Дмитрием Маликовым в рамках «Уроков музыки». Акция пройдет с 3 по 5 апреля в четырех городах Кузбасса: Кемерове, Белове, Киселевске и Новокузнецке.

Для того, чтобы принять участие, необходимо выполнить одно из условий: написать эссе на тему «Музыка в моей жизни», нарисовать картину к песне Дмитрия Маликова илис очинить стихотворение о творческом пути и лучших произведениях народного артиста России.

Конкурсная комиссия отберет по 5 человек в каждой номинации. Они будут приглашены на «Уроки музыки» и получат диски с автографом Дмитрия Маликова!

Творческие работы можно присылать на почту Совета по вопросам попечительства Info@popechitely42.ru.

Итоги будут подведены 29 марта 2019 года.