Всероссийский автопробег в честь «Тотального диктанта» сделал остановку в столице Кузбасса

Стартовали в первый день весны во Владивостоке. В планах — преодолеть десять тысяч километров, посетить 27 городов и передать статус столицы грамотности Таллину. В рамках экспедиции блогеры, журналисты, писатели стремятся привлечь внимание к великому и могучему русскому языку.

Уже традиционно «Тотальный диктант» проходит в одно и то же время с поправкой на часовые пояса. Принять участие в акции может любой желающий.

16-й по счету «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля. В областной столице проверить уровень знания русского языка можно будет в Кемеровском государственном университете и ряде библиотек.