Съемки проекта «300 рекордов» продолжаются

Сегодня прошла первая тренировка по самбо для представителей кемеровской команды.

Шаг за шагом, упражнение за упражнением кемеровские участники знакомятся с азами самбо. Самооборона без оружия — в работе все группы мышц. Один из ведущих тренеров проекта Александр Ильин познакомил ребят с боевым искусством.

На этот раз, по мнению участников, преимущество у Данила Семенова. Он не первый год занимается рукопашным боем — смежным и близким видом спорта. И уверен, эти навыки, несомненно, пригодятся в финальном испытании.

Ребятам предстоит пройти еще несколько занятий, узнать все необходимые приемы для выполнения норматива ГТО. Пока участники готовятся к финалу, в эфире Первого Губернского третий этап — пулевая стрельба. Смотрите 23 марта в 16:00 на «СТС Кузбасс» кто окажется самым метким в команде из Новокузнецка.