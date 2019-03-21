В областной администрации прошёл губернаторский приём, посвященный достижениям кузбасских спортсменов

Одни из самых ярких мгновений спорта промелькнули на экранах, установленных в зале администрации. Под аплодисменты собравшихся участники вспомнили успехи ведущих атлетов Кузбасса, призёров первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», победителей Универсиады в Красноярске, первенства Европы по боксу, Кубка мира по вольной борьбе.

В этом году за победу на играх «Дети Азии» в Южно-Сахалинске боролось около 1200 спортсменов из 20 стран. Масштабные соревнования проводятся под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина, ЮНЕСКО и Международного Олимпийского комитета. В состав сборной Сибирского федерального округа вошли 17 кузбассовцев. Команда заняла 5 место из 28.

А Универсиада в Красноярске собрала почти 60 стран-участниц и более 3 тысяч делегатов, свыше 300 тысяч зрителей на трибунах и более 10 миллионов у экранов телевизора. На студенческих играх кузбассовцы смогли завоевать 8 медалей.

Наблюдать, как развивались события главного спортивного события весны смогли и наши зрители. Первый Губернский организовал ряд трансляций Игр, готовил к эфиру «Дневники Универсиады». Ну а достижения — результат планомерной работы по развитию спорта в регионе.

Поблагодарили за победу и Александра Бессмертных, который стал первым спортсменом в истории современной России, завоевавшим медаль в гонке на 15 км классическим стилем. Сергей Цивилев вручил лыжнику медаль «За служение Кузбассу». Почетными знаками «Спортивная доблесть Кузбасса» глава региона наградил чемпионов зимней Универсиады Богдана Павенского и Кристину Пауль.

Медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами были отмечены и родители спортсменов, внесших немалый вклад в золотые медали чемпионов.