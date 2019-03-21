Интеллектуальный штурм. В Кемерове обсуждают перспективы развития региона

Очередная рабочая встреча стратегической сессии по разработке НОЦ «Кузбасс» прошла в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Сегодня перед экспертами Московской школы управления «Сколково» выступили участники секций «Медицина», «Металлургия» и «Экология». Ранее участники мероприятия уже предложили проекты по восстановлению почв, сохранению историко-культурного наследия, цифровизации угольной промышленности. А также подготовили проекты создания нового оборудования для работы на производствах и методы снижения звуковой нагрузки от взрывов при добыче полезных ископаемых. Основная задача — реализация «золотого треугольника» — образование, наука, промышленность.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области