В Кузбассе началась досрочная сдача ЕГЭ

20 марта школьники написали экзаменационные работы по литературе и географии. Пункты приема экзаменов были оборудованы в Кемерове и Новокузнецке.
Заявление на участие в ЕГЭ по географии в Кузбассе подали 11 человек, по литературе – 31. Минимальный проходной балл в этом году составляет 37 и 31 соответственно.
Как отмечают в департаменте образования и науки, экзамены прошли в штатном режиме, без происшествий.
Результаты будут известны не позднее 2 апреля 2019 года.
Источник: Департамент образования и науки Кемеровской области