В Кузбассе началась досрочная сдача ЕГЭ

20 марта школьники написали экзаменационные работы по литературе и географии. Пункты приема экзаменов были оборудованы в Кемерове и Новокузнецке.

Заявление на участие в ЕГЭ по географии в Кузбассе подали 11 человек, по литературе – 31. Минимальный проходной балл в этом году составляет 37 и 31 соответственно.

Как отмечают в департаменте образования и науки, экзамены прошли в штатном режиме, без происшествий.

Результаты будут известны не позднее 2 апреля 2019 года.

Источник: Департамент образования и науки Кемеровской области