Профильные олимпиады по химии и физике для старшеклассников прошли в Кемерове

Подобное испытание — как разминка перед выпускными экзаменами, шанс проверить свои силы, а возможно, и заработать дополнительные бонусы для поступления в ВУЗ.

В этом году на олимпиады по химии и физике, которые кемеровский «Азот» проводит совместно с КемГУ и КузГТУ, рекордная явка — 360 учеников. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

Преподаватели постарались разработать задания максимально приближённые к будущей специальности ребят. К примеру, одно из них касалось синтеза аммиака. «Азот» же в свою очередь предоставил достойные подарки: за первое, второе и третье места ребятам вручены солидные денежные премии — 25, 15 и 10 тыс. рублей соответственно. Но самое ценное для школьников все же дополнительные баллы, на которые они могут рассчитывать при поступлении в профильные ВУЗы.

После теории следует практика. Для участников олимпиады организована экскурсия на промплощадку «Азота». Это их первое знакомство с химическим производством, с той сферой, в которой большинство из них планирует трудиться.