В Кемерове завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог»

Кузбасские специалисты рассказали о своём опыте, любви к профессии и уникальных методиках.

Уже на протяжении почти четверти века Татьяна Павлова работает в детском саду. Из них 13 лет — учителем-дефектологом для детей с нарушением зрения. Стремление стать педагогом нового поколения, помочь воспитанникам привело Татьяну к разработке личной методики. Мандала — яркий узор в круге. Работа с ней не только идет на пользу зрению, но и развивает творческое мышление ребят.

Татьяна — участница всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог». Сегодня она представила свою уникальную методику. Профессионализм, высокие навыки общения, привнесение личного опыта — основные критерии поиска лучшего специалиста в этой сфере. Победителей определят в нескольких номинациях: «Молодой специалист», «Новаторство в дефекологии» и «Лучшее дефектологическое занятие».

Конкурс все больше становится популярным в регионе. В этом году к логопедам присоединились и другие учителя-дефектологи. Победитель регионального этапа представит Кузбасс на всероссийском уровне в Москве.