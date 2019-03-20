Законодательной власти Кузбасса исполнилось 25 лет

К этому событию была приурочена очередная сессия народных депутатов. На заседании обсуждалось около 30-ти вопросов. Некоторые из них касались областного бюджета, квотирования рабочих мест и коренных малочисленных народов.

Уже четверть века на территории Кузбасса народные избранники ведут активную законодательную деятельность. И сегодня для них — обычный трудовой день. На повестке более 20 задач. Решить их необходимо, но первоначально — напутствие главы региона.

Во ходе обсуждений депутаты приняли 9 законов. В том числе проект об областном бюджете до 2021 года. Основные статьи расходов коснутся жилищно-коммунальной сферы, дорог, здравоохранения, формирования комфортной городской среды и социальной поддержки населения. В этом году на возведение школ в городах Белово, Анжеро-Судженск и Тайга направят более 900 млн рублей, а в Березовском завершат строительство стадиона.

В Кузбассе появятся города трудовой доблести и воинской славы. Ранее закон о присвоении подобного статуса был предложен губернатором Сергеем Цивилевым. Звания удостоятся муниципалитеты, на территориях которых с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года работали предприятия, внесшие свой вклад в Великую Победу.

Обсуждение других вопросов продолжается. Основные итоги работы депутатский корпус подведет летом.