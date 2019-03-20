Всероссийский съезде угольщиков прошел в Междуреченске. Итоги мероприятия

Количество смертельных случаев на угольных предприятиях Кузбасса за последние восемь лет сократилось в 15 раз. Об этом Сергей Цивилев заявил на всероссийском съезде угольщиков в Междуреченске. Главным вопросом обсуждений стала промышленная безопасность и способы достижения безаварийной угледобычи.

Минута молчания. По семи погибшим горнякам разреза «Распадкий» и ушедшему из жизни рабочему шахты им. Тихова, а также по всем шахтерам, погибшим на производстве. Именно так начал свою работу всероссийский съезд угольщиков в Междуреченске. Вопрос безопасности всегда один из самых актуальных. Согласно статистике, каждые три года на угольных предприятиях происходят крупные аварии со смертельным исходом. Но, несмотря на это, случаев смертельного травматизма с каждым годом становится все меньше. Правда, 2019 год уже превысил показатели прошлых двух лет — на сегодняшний день среди погибших — 14 человек.

На совещании не раз вспоминали советские годы. Сравнивали не только статистические данные, но и принципы организации труда на угольных предприятиях. К примеру, на форуме предложили возродить существовавший во времена Союза институт наставничества. Когда опытные сотрудники берут шефство над новичками.

Сергей Цивилев заявил, что один из способов снизить количество аварий и несчастных случаев на производстве — это ввести строгие требования по охране труда и промышленной безопасности. Впрочем, этот вопрос уже обсуждается на федеральном уровне.

Провести реформирование обязательных требований планируют до 1 января 2021 года. Но в этой сфере нужно решить и ряд других вопросов. Для следующего всероссийского съезда руководителей угольных предприятий главной темой выбрали экологию.