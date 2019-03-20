В Кемеровском медицинском университете появились высокотехнологичные тренажёры для обучения врачей

Новое оборудование на сумму 70 миллионов рублей было приобретено в рамках федеральной программы дооснащения симуляционных центров медицинских ВУЗов.

Теперь обучение специалистов будет проходить более наглядно и эффективно. Среди приобретенных тренажеров: симуляторы детей и взрослых для оказания неотложной помощи, симулятор торса человека для проведения хирургических операций, имитация глаза для офтальмологов, манекен женского тела для отработки навыков акушерства и гинекологии, а также модель недоношенного младенца с экстремально низкой массой тела.

Также для будущих медиков доступно оборудование, позволяющие совершенствовать общеврачебные навыки: симулятор руки для введения внутривенных инъекций и симулятор для измерения артериального давления.

Дооснащение высокотехнологичным учебным оборудованием позволит расширить возможности обучения студентов с 1 курса, а также усовершенствовать практические навыки врачей на последипломном обучении по 32 специальностям.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области