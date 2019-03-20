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В областном центре начали строительство нового детского сада с бассейном

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Учреждение, рассчитанное на 350 детей, появится в Ленинском районе города. Общая площадь составит 5482 кв. м. На трёх этажах будут расположены детские группы, спальни, спортзал, музыкальный класс и бассейн.

Согласно проекту, на территории сада предусмотрено место для хозяйственного помещения с овощехранилищем. А также игровые площадки и спортивная зона с гимнастическим оборудованием.

В данный момент строители завершают разработку котлована и переходят к забивке свай.

Детский сад является одним из 18 дошкольных учреждений, которые будут построены в регионе к 2021 году.

 

Источник: Администрация города Кемерово

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