В областном центре начали строительство нового детского сада с бассейном

Учреждение, рассчитанное на 350 детей, появится в Ленинском районе города. Общая площадь составит 5482 кв. м. На трёх этажах будут расположены детские группы, спальни, спортзал, музыкальный класс и бассейн.

Согласно проекту, на территории сада предусмотрено место для хозяйственного помещения с овощехранилищем. А также игровые площадки и спортивная зона с гимнастическим оборудованием.

В данный момент строители завершают разработку котлована и переходят к забивке свай.

Детский сад является одним из 18 дошкольных учреждений, которые будут построены в регионе к 2021 году.

Источник: Администрация города Кемерово