В Кузбассе осудили мужчину, «заминировавшего» торговый центр

В январе этого года в дежурную часть УМВД России по г. Новокузнецк сообщили о минировании одного из торговых центров. Информация не подтвердилось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего местного жителя. Выяснилось, что преступление он совершил, разозлившись на свою мать, которая работает в данном торговом центре.

Злоумышленника приговорили к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области