«Молодецкие игры». В Кемеровском районе прошел финал традиционных соревнований градообразующего предприятия Кемерова

Команды сотрудников готовились на протяжении последних шести месяцев.

Пираты, тимуровцы, клоуны — это вовсе не актёры театра или артисты цирка. Это — кемеровские химики. Работники «Азота» ежегодно устраивают веселые и яркие «Молодецкие игры». Это одна из старейших заводских традиций — собираться дружными спортивными командами производственных подразделений на заводской турбазе. В этом году за главный приз — Кубок победителя — боролись 12 коллективов.

Победители прошлого года — команда цеха газового сырья — на этот раз в роли Бременских музыкантов. Они вновь настроены на победу.

Игры получились невероятно жаркими по накалу страстей и яркими по эмоциям и костюмам. На этот раз сильнее всех оказалась сборная Заводоуправления. Но заряд бодрости и хорошего настроения получили все без исключения.

«Молодецкие игры» прошли. Впереди у азотовцев «Летние забавы», которые традиционно в середине июля вновь объединят любителей спорта на турбазе в Березово.