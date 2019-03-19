Два новых троллейбуса модели «Мегаполис» отправились в свой первый маршрут по южной столице Кузбасса

На борт электромобиля поднялись представители городской администрации, специалисты заводов производителей и партнёры проекта, в том числе Сбербанк России.

Ярко-красные, с бортовыми номерами «300» и «400» — юбилейными датами Кузбасса и Новокузнецка. Именно по улицам южной столицы области теперь будут курсировать новенькие электробусы. Их уникальность — возможность выехать на маршрут без контакта с сетью. Пробег после зарядки — 30-35 километров.

Экологичность — ещё одно достоинство. Не сравнить с автобусами, которые работают на бензине или дизеле. На высоте и комфорт — низкопольность позволяет легко заходить в него маломобильным пассажирам. В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и Wi-Fi. Обновление технопарка стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, заключенном между администрацией города и Сбербанком России.

Сейчас современный транспорт испытают на коротком маршруте по Центральному району. А в перспективе — отправить его в Заводской, Кузнецкий и даже Новоильинский районы.