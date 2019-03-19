В Кемерове стартовала конференция, посвященная финансовой грамотности населения

Вопросы закредитованности остро встали в конце прошлого года. Тогда губернатор Сергей Цивилев поручил разработать специальную программу.

Какие недоговоренности скрывает мелкий шрифт в банковских договорах и почему мы их подписываем, не читая? Финансовая грамотность — не наука. Однако, чтобы разобраться в ней — потребуется не только помощь специалистов, но и приличный список литературы. На сегодняшний день Кузбасс — самый закредитованный регион Сибири. В среднем каждый житель области должен банкам более 90 тысяч рублей.

Участники одной из секций конференции ставят задачу: внедрить финансовую грамотность как в обязательные предметы, так и в факультативные занятия. Сегодня подобные уроки проводятся в 250 школах области из более чем 600. Чтобы подключить как можно больше образовательных учреждений к программе, уже в августе этого года в регион поступят учебники по финансовой грамотности.

Важнейшая роль в повышении экономической образованности населения принадлежит СМИ. Свой опыт в этом направлении представил Первый Губернский телерадиоканал. Как не попасть на удочку банкиров, грамотно распределить свой бюджет и к кому обращаться в проблемных ситуациях — в нашем эфире в рамках проектов «Финансовый эксперт», «Финансовый ликбез» и информационных сюжетах.

Проект Губернского телерадиоканала поддержан сибирским отделением Банка России, ведущими финансовыми организациями региона. Ежемесячно в эфире «СТС Кузбасс» комментарии ведущих специалистов финансового и страхового рынка. Проект также доступен на сайте ctc-kuzbass.ru. Интернет версия — во всех социальных сетях.