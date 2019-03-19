Вопросы промышленной безопасности обсудили сегодня в регионе

В Междуреченске прошло совещание руководителей угольных предприятий. В нем приняли участие инженерно-технические работники, представители профильных ведомств и учебных заведений.

Собравшиеся обсудили безопасность на угледобывающих и горнорудных предприятиях России. Обменялись опытом по применению новейших практик и сформировали рекомендации к их внедрению.

На совещании губернатор Сергей Цивилев отметил важность решения вопросов экологической безопасности. В рамках новой концепции будут решаться задачи контроля за соблюдением экологических норм, транспортировки и погрузки «черного золота» угольными компаниями, развития особо охраняемых природных территорий.

Для достижения безаварийной угледобычи, по мнению главы региона, необходимо ввести строгие требования по охране труда и промышленной безопасности. Комплексная работа приведёт к плодотворным решениям и последующим внедрениям необходимых мер с использованием лучших доступных технологий.