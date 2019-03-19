Меры поддержки, направленные на привлечение специалистов в медицинские учреждения, обсудили накануне в Топках

В городе проживает около 30 000 человек. В таких маленьких населенных пунктах особенно чувствуется кадровый голод. Сайт центра занятости населения города сообщает: требуется врач-офтальмолог, пять медицинских сестер, педиатр. Город нуждается в специалистах.

Этот сайт еще недавно изучали супруги Соклаковы. Оба — фельдшеры. Шутят: дети выросли в машине «скорой помощи» — работать приходилось сутками. В декабре прошлого года решили переехать из Алтайского края в Кузбасс. В Новый год отправились в новую жизнь.

Программа «Земский фельдшер», по которой Владимир и Ольга получили «подъемные» 500 тысяч рублей каждый, лишь одна из мер, нацеленных на создание доступной медпомощи для всех жителей России.

На встрече с сотрудниками Топкинской районной больницы замгубернатора Елена Малышева рассказала о привлечении молодых специалистов узких специальностей, для которых также действует мера поддержки — один миллион впервые пришедшим в государственную систему здравоохранения области. Кроме того, будут увеличены бюджетные места в медколледжах и институтах.

Для того, чтобы механизм оказания медпомощи заработал в полную силу — нужны специалисты. Сегодня представители районных больниц приходят в университеты и колледжи и рассказывают о существующих мерах поддержки. Кроме того, список вакансий медорганизаций области направлен в другие субъекты.