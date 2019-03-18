В кемеровской гимназии прошел урок финансовой грамотности

Финансово грамотный человек. Какой он? Прежде всего, он с умом распределяет свой бюджет. А учить этому искусству нужно со школьной скамьи. В 17-ой гимназии Кемерова ученики осваивают такие знания с начальных классов. Но сегодня у них прошёл не совсем стандартный урок. Вел его сотрудник Центробанка.

Микрофинансовые организации. Выдают так называемые займы до зарплаты. 1-2% в день — более 700% годовых. В итоге — огромная сумма. Специалист отделения Кемерово Банка России Александр Зотов пояснил школьникам, брать деньги в таких организациях нужно с умом. Максимум, на неделю.

И это только первое занятие с участием Центробанка. Но проводить их теперь будут регулярно. Чтобы подрастающее поколение кузбассовцев было финансово грамотным. И передавало знания своим родителям.