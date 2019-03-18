Большой фестиваль спорта прошёл в областной столице

На этот раз звание лучшего оспаривали юные теннисисты и футболисты.

Самым юным участникам — 6 лет. Лучшим вратарем турнира стала Варвара Жданова. В спорт её привёл отец.

Не меньше страсти к игре и у болельщиков — родителей юных спортсменов. По мнению организаторов, поддержка взрослых, их советы и переживания помогают сплочению семьи.

Организатором мероприятия выступил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Председатель Анна Цивилева уверена, все участники соревнований — уже победители. Победили, когда нашли в себе смелость стать первыми.

Турнир в Кемерове — пилотная площадка будущих соревнований. Скоро подобные спортивные фестивали пройдут во всех территориях Кузбасса.