В честь 5-летия воссоединения Крыма и России в регионе прошли торжественные мероприятия

Центром празднования в Кемерове стал линейный парк бульвара Строителей. Организаторы учли разносторонние увлечения гостей фестиваля. Большой популярностью пользовалась выставка «Костюмы народов Крыма».

Нашлось на празднике место для любителей активного образа жизни. Кемеровчане и гости города в тестовом режиме выполняли нормы ГТО. И, конечно, играли. Участвовали в спортивных и интеллектуальных конкурсах.

Крымская кухня, экспозиция картин и керамики художественных школ искусств, песни и пляски. Дети катались на лошадях и пони. Занятие по душе мог найти абсолютно каждый.

А те, кто не мог в этот день повеселиться на бульваре Строителей, наблюдали за праздником в режиме онлайн. Первый Губернский вел прямую трансляцию на телеканалах «СТС КУЗБАСС», «КУЗБАСС 24», на сайте ctc-kuzbass.ru и в официальном аккаунте Инстаграм.