Регулярный чемпионат России по волейболу кемеровский «Кузбасс» завершает на второй строчке в турнирной таблице

Так высоко наша команда еще не поднималась. А то, что она останется в тройке сильнейших, посередине между двумя «Зенитами» — казанским и санкт-петербургским — стало ясно после уверенной победы над «Новой» из Новокуйбышевска. Эту заключительную домашнюю игру наши парни провели на подъеме, буквально смяв соперника – 3:0. Судите по счету в сетах — 25:15, 25:18 и 25:14!

Впереди у подопечных Туомаса Саммелвуо один выездной матч в Уфе и потом серия плей-офф, где будут разыграны медали чемпионата страны среди клубов суперлиги и путевки в еврокубки. Волейбольный «Кузбасс» и его наставники нацелены на борьбу за медали. А наш Губернский телерадиоканал будет транслировать игры плей-офф с участием «Кузбасса».