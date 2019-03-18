Сегодня в гимназии №17 г. Кемерово прошел урок финансовой грамотности

В 17-ой гимназии ученики углубленно изучают экономику. Но сегодняшний их урок не был похож на другие. Вел его сотрудник отделения Кемерово Банка России Александр Зотов.

В первую очередь он пояснил ребятам понятие «финансовой грамотности». Особое внимание – микрофинансовым организациям. Они выдают так называемые займы до зарплаты. 1-2 процента в день — более 700 процент годовых. Огромная сумма в итоге. Александр Зотов пояснил школьникам, брать деньги в таких организациях нужно с умом. Максимум — на неделю.

Это только первое занятие с участием Центробанка. Но проводить их теперь будут регулярно. Чтобы подрастающее поколение кузбассовцев было финансово грамотным. И передавало свои знания своим родителям.