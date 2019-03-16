«Крымская весна» в Кузбассе

16 марта 2014 года автономная Республика Крым вошла в состав России на правах субъекта Российской Федерации. Событию предшествовало волеизъявление более 96% жителей полуострова, принявших участие в референдуме. С того дня «Крымская весна» стала праздником свободы, дружбы и народности.

16 марта 2019 года праздник прошёл в линейном парке бульвара Строителей Кемерова. Для жителей и гостей города работали тематические площадки, сувенирные лавки, керамическая мастерская, фотозоны. На главной сцене выступали народные коллективы, танцевальные и вокальные ансамбли.

Первый Губернский телеканал вёл прямую трансляцию с места событий. Работа тематических локация, впечатления гостей и участников праздника, заряд весеннего настроения и позитива в эфире «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24». Для обладателей смартфона прямой эфир был организован на сайте ctc-kuzbass.ru и в официальном Instagram–канале.