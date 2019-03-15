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Ученикам одной из кемеровских школ рассказали о цифровом вещании

Другие новости от 15.03.2019

Чем отличается цифровое телевидение от аналогового? А когда появилась «цифра» и в чем ее преимущества? Девятиклассники кемеровской 85-ой школы теперь это знают.

Небольшая лекция педагога и, конечно же, практика. Чтобы дети своими глазами смогли увидеть особенности телевещания.

Программу дети усвоили. И теперь смогут рассказать о «цифре» своим родственникам и друзьям. Тем, кто еще не успел перейти на новый формат.

Аналоговые телерадиоканалы отключат 15 апреля. Современные телевизоры к приему нового сигнала готовы. А на старых нужно установить цифровую приставку. Торопитесь!

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