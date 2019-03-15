Чистый Кузбасс. В областной столице Сергей Цивилев обсудил с журналистами вопросы экологии региона

На встрече губернатор отметил, необходимо запретить перевозку угля в населённых пунктах, а также не допустить добычу полезных ископаемых в городах и районах.

Здесь начинался Кузбасс. На Красной горке зарождалась история угледобычи. И именно здесь сегодня губернатор ставит задачу: промышленность должна поменять вектор. Сергей Цивилев отметил, региональный комплексный проект «Чистый Кузбасс» вошел в активную фазу. Решить вопрос экологии — задача, которую поставил перед губернатором президент Владимир Путин.

Так, вопрос загрязнения Новокузнецка на личном контроле Сергея Цивилева. Во время рабочей поездки на юг Кузбасса было обнаружено 24 нелегальных угольных тупика. Оценку действий собственников дадут сотрудники правоохранительных органов, которые и решат, что делать с каждым предприятием.

В Кемеровской области планируется разработать закон об уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. Об этом также заявил Сергей Цивилев. Кроме того, предприятия должны вести работу не менее чем за 1-2 километра от населенных пунктов. В противном случае — за свой счет будут переселять людей. Более того, губернатор отметил, перевозить уголь по общим дорогам нельзя.

Есть исключение. Будут пропускать большегрузные машины только к социальным объектам. Это котельные и частный сектор. Глава региона призвал всех жителей Кузбасса присоединиться к контролю и фиксировать нарушения. Чтобы каждый житель области мог дышать чистым воздухом.