В Кемерове почтили минутой молчания воинов-пограничников, погибших 50 лет назад на острове Даманский

Митинг прошел на Пионерском бульваре.
Здесь собрались представители общественных организаций, горожане и служившие в погранвойсках. Участники боевых действий принесли фотографии погибших товарищей. Возложили цветы к мемориалу.
Митинг прошел на Пионерском бульваре.
Здесь собрались представители общественных организаций, горожане и служившие в погранвойсках. Участники боевых действий принесли фотографии погибших товарищей. Возложили цветы к мемориалу.
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