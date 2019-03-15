В Кемерове почтили минутой молчания воинов-пограничников, погибших 50 лет назад на острове Даманский

Здесь собрались представители общественных организаций, горожане и служившие в погранвойсках. Участники боевых действий принесли фотографии погибших товарищей. Возложили цветы к мемориалу.

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