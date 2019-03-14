В Киселевске учитель истории проводит необычные уроки

В качестве наглядных пособий использует военно-исторические миниатюры, которые сам же и создает. Материалом при изготовлении служит обычный пластилин. Педагог не просто лепит фигурки солдат, но воссоздает настоящие панорамы исторических событий.

Урок истории у шестиклассников. Тема: Римская империя. Однако, вместо учебников в руках школьников — пластилин. Из него дети лепят фигурки римских легионеров. Причем, соблюдая полную достоверность. Доспехи, одежда и оружие — все должно соответствовать историческим фактам.

Необычный способ изучения истории придумал педагог 14-ой школы города Киселевска Андрей Рыбак. В прошлом — военный моряк и подполковник милиции. Вот уже несколько лет преподает в школе. Когда готовил свой первый урок, вспомнил, как сам был ребенком и увлекался лепкой из пластилина — воссоздавал целые армии солдат разных эпох.

Теперь пластилиновых солдатиков Андрей Рыбак лепит вместе с учениками. Кроме этого создает целые композиции, которые отражают конкретные исторические события и служат наглядным пособием для школьников.

У ребят такая подача материала вызывает восторг. Особенно у мальчишек. Ведь каждый ученик может сам попробовать создать собственного воина.

Военно-исторические миниатюры Андрей Рыбак создает вместе с коллегой — преподавателем технологии. На лепку одной композиции у педагогов уходит порядка недели. Самый долгий и трудоемкий процесс — создание самих фигурок. Когда они готовы, их покрывают строительным лаком чтобы пластилин не деформировался. Еще один важный этап — оформление. Красочный фон и рельефная поверхность придают еще больше реалистичности.

В школьной коллекции уже восемь пластилиновых экспозиций — настоящих произведений искусства, достойных собственной выставки и экспертной оценки. Первый шаг уже сделан — работа «Брестская крепость» отправлена на городской конкурс.