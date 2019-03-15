Сергей Цивилев потребовал в трехдневный срок очистить кровли зданий от наледи

На внеочередном совещании с участием своих заместителей, руководителей областных ведомств и главами территорий губернатор обсудил чрезвычайную ситуацию, при которой пострадал ребенок.

Напомним, 14 марта в Кировском районе города Кемерово на девятилетнюю девочку с крыши упал кусок наледи. Она получила тяжелую травму и была госпитализирована. По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

О всех случаях недобросовестной работы коммунальщиков жителей просят сообщать по телефону горячей линии: 36-93-32. Код города: (3842).