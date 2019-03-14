Администрация Кемеровской области и компания МТС подписали соглашение о сотрудничестве

15 апреля аналоговое вещание в Кузбассе будет отключено. Чтобы жители региона смогли и дальше смотреть любимые каналы, стороны договорились об установке спутникового оборудования.

20 федеральных каналов бесплатно. Соглашение между администрацией региона и ведущим российским телекоммуникационным оператором МТС обеспечивает выполнение федеральной программы перехода на цифровое вещание. Помощь в первую очередь будет оказана малообеспеченным семьям.

Проект подразумевает две формы социальной поддержки: это компенсация за купленный комплект спутникового телевидения и его установку или единовременная выплата. Право на помощь будут иметь люди, среднедушевой доход которых ниже 150 процентов величины прожиточного минимума. При этом жить эти семьи должны в населенных пунктах, не имеющих покрытия сетью цифрового эфирного наземного вещания. Это значит, что никто из кузбассовцев не будет отрезан от телемира.