Крупный пожар произошёл в Прокопьевске в одном из многоквартирных домов

По счастливой случайности никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электробытовыми приборами.
По счастливой случайности никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электробытовыми приборами.
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