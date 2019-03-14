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Крупный пожар произошёл в Прокопьевске в одном из многоквартирных домов

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По счастливой случайности никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электробытовыми приборами.

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