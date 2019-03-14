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Кузбасские сноубордисты продолжают покорять пьедесталы престижных турниров

Другие новости от 14.03.2019

После красноярской Универсиады спортсмены с новыми силами завоевывают награды общероссийских и международных соревнований.

Триумфатор студенческих игр в бордер-кроссе Кристина Пауль стала еще и чемпионкой России в этом виде. Серебро завоевала еще одна представительница Кузбасса — Юлия Лаптева. Соревнования проходили в «Солнечной долине» на Урале.

Параллельно были разыграны награды международных соревнований, на которых таштагольская спортсменка Юлия Лаптева также оказалась среди лидеров, завоевав бронзу на этапе Кубка Европы.

 

Фото: Федерация сноуборда России

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