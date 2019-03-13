До отключения аналогового вещания остается чуть больше месяца

Потому тем, кто еще не успел перейти на цифровое телевидение, стоит поторопиться. А если самостоятельно с этим справиться не по силам, то на помощь придут ТВ-волонтеры. Стоит к ним лишь обратиться.

Это — настоящие ТВ-супергерои. Огромная помощь пенсионерам и всем тем, кто не может самостоятельно перейти на цифровое телевидение. Особо актуально это сейчас. Ведь до отключения аналогового вещания остается всего лишь месяц.

И действительно, подключить современное оборудование сможет не каждый. Провода, приставка и непонятные кнопки на пульте. Каждому волонтёры подробно объясняют, как пользоваться цифровым телевидением.

В волонтерском движении 550 человек. Каждый из них готов прийти на помощь, чтобы изображение в телевизоре стало четче. Также в Кемерове действует телефон горячей линии: 34-80-50. В оперативном режиме специалисты поясняют, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового сигнала.