Игра «Роща 1». Кемеровские школьники прошли курс выживания и оказания первой помощи

Как ликвидировать возгорание, оказать первую помощь и найти человека в лесу. Об этом сегодня рассказали сотрудники МЧС, Росгвардии и добровольцы отряда «Лиза Алерт» кемеровским школьникам. Игра «Роща 1» — это настоящие боевые действия под контролем специалистов.

Огонь, едкий дым, плохая видимость. Пожар требует от огнеборцев слаженности и четкости действий. Справится тут только профессионал. Но сегодня пожарный рукав… в детских руках. Прежде всего — обязательный инструктаж. Ведь огонь — большой или маленький — одинаково опасен. Пожарную экипировку на себя надевает школьница Арина Разумова. Боевые действия привлекают ее больше, чем платья и борщи. Да и мечтает она не о модельной карьере. А поступить в МЧС. Как настоящий боец, девушка легко справляется с возгоранием. Правда, под пристальным контролем профессионалов.

Об этих и других нюансах сложных, но нужных профессий — игра «Роща 1». В качестве бойцов — ученики 74 школы города Кемерово. Их задача сегодня — не только ликвидировать возгорание. Но и оказать первую помощь условным пострадавшим.

Также важно знать, что делать в случае пропажи человека и как не заблудиться самому. Об этом мастер-класс поискового отряда «Лиза Алерт». В его рядах — кинологи, воздухоплаватели, водолазы и просто неравнодушные люди. Без специальных и поисковых навыков. А на счету — тысячи спасенных жизней по всей стране.

Примерить роль поисковиков и найти на территории артефакт. Такую задачу поставили добровольцы отряда перед юнармейцами. Подобные учения лишь с виду могут напомнить игру. Да и эмоции они вызывают только положительные. Но это — модель настоящих чрезвычайных ситуаций, от которых не застрахован ни взрослый, ни ребенок.