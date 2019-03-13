В Кемерове состоялся смотр сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям

Руководители оперативных служб доложили главе города Илье Середюку о готовности к работе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В городе 155 домов, попадающих в зону возможного подтопления. В них проживают 463 человека. Оперативные службы готовы в любой момент принять все меры и в случае необходимости доставить горожан в эвакуационные пункты.

В областном центре утверждено 11 мест временного размещения горожан, попавших в зону подтопления, а также 2 места для эвакуации домашнего скота. По информации управления ГО и ЧС, толщина льда на реке Томь в черте города составляет 65 сантиметров. Для контроля за уровнем рек Томь и Большая Камышная предусмотрены комплексы видеонаблюдения с выводом в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Кроме того, будет задействовано 10 мерных линеек для контроля за уровнем малых рек.

Смотр техники показал, что оперативные службы города готовы к работе в период весеннего половодья.