Кузбасс готов к государственной итоговой аттестации

Сегодня начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов совместно с директором областного центра мониторинга качества образования Ольгой Шитовой рассказали о готовности Кузбасса к ГИА-2019.

На сегодняшний день в области 76 пунктов проведения экзамена, 1005 аудиторий. Все они оснащены средствами видеонаблюдения в режиме «онлайн». Одним из наиболее популярных предметов по выбору в регионе неизменно остается обществознание.

Впервые в Кузбассе будет проводиться ЕГЭ по китайскому языку. На него зарегистрировались два выпускника: из Кемерова и Анжеро-Судженска.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области