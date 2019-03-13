:

Arrow
Arrow
Slider

Кузбасс готов к государственной итоговой аттестации

Другие новости от 13.03.2019

Сегодня начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов совместно с директором областного центра мониторинга качества образования Ольгой Шитовой рассказали о готовности Кузбасса к ГИА-2019.

На сегодняшний день в области 76 пунктов проведения экзамена, 1005 аудиторий. Все они оснащены средствами видеонаблюдения в режиме «онлайн». Одним из наиболее популярных предметов по выбору в регионе неизменно остается обществознание.

Впервые в Кузбассе будет проводиться ЕГЭ по китайскому языку. На него зарегистрировались два выпускника: из Кемерова и Анжеро-Судженска.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально