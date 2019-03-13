В одном из детских садов Кемерова разгорелся конфликт

Мама воспитанника пожаловалась на то, что ее попросили испечь блины и принести на празднование Масленицы. Женщина испугалась за здоровье своего ребенка. Ведь питание малышей должно соответствовать всем нормам СанПиНа.

Ситуацию взял на личный контроль Сергей Цивилев. По его поручению сегодня в дошкольное учреждение отправился начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов. Провел разговор с воспитательницей детского сада. Помимо этого, проверил состояние всего здания. Отметил — учреждение чистое, отвечает всем требованием. Единственная проблема здесь — фасад помещения. Он нуждается в ремонте.