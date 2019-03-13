В Красноярске завершилась зимняя Универсиада 2019

В ней участвовали и внесли свой вклад в общую победу российских студентов наши парни и девушки. Домой везут награды Дмитрий Карлагачев, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Дмитрий Сарсембаев, Егор Морозов и Богдан Павенcкий.

Универсиада — событие международного масштаба. Оно не пройдет бесследно для Сибири. Соревнования такого уровня — мощный толчок для развития и популяризации зимних видов спорта среди молодежи во всех регионах. В том числе и для Кузбасса.

Наш телерадиоканал вел прямые трансляции с Игр студентов. Творческая группа готовила проект «Дневники Универсиады», который выходил на губернском канале «СТС Кузбасс» и на канале «Кузбасс 24». Итоги и достижения мы будем обсуждать и после этого форума студенческого спорта. А пока, порадуемся за наших победителей и призеров и пожелаем им новых высот.