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В Красноярске завершилась зимняя Универсиада 2019

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В ней участвовали и внесли свой вклад в общую победу российских студентов наши парни и девушки.  Домой везут награды Дмитрий Карлагачев, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Дмитрий Сарсембаев, Егор Морозов и Богдан Павенcкий.

Универсиада — событие международного масштаба. Оно не пройдет бесследно для Сибири. Соревнования такого уровня — мощный толчок для развития и популяризации зимних видов спорта среди молодежи во всех регионах. В том числе и для Кузбасса.

Наш телерадиоканал вел прямые трансляции с Игр студентов. Творческая группа готовила проект «Дневники Универсиады», который выходил на губернском канале «СТС Кузбасс» и на канале «Кузбасс 24». Итоги и достижения мы будем обсуждать и после этого форума студенческого спорта. А пока, порадуемся за наших победителей и призеров и пожелаем им новых высот.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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