Кузбасский спортсмен Александр Бессмертных вернулся домой со всемирного чемпионата по лыжным гонкам

Соревнования проходили в Австрии. Доли секунды отделили спортсмена от золота. Но все-таки он одержал самую главную победу — над собой.

2,9 секунды. Именно столько кузбасский спортсмен Александр Бессмертных уступил в лыжной гонке норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Казалось бы, мгновение. Но оно определяет цвет медали в спорте. В итоге — 2 серебряных. В 15-километровой гонке классическим стилем и эстафете 4 по 10 км.

Буквально за пару сотен метров до финиша Бессмертных показывал лучший результат. К тому времени основные соперники уже финишировали, но за спиной кузбассовца оставался еще норвежец. Он стартовал спустя 4 минуты после Бессмертных. Соперник ускоряется, обгоняет российского спортсмена и вырывает заветное золото. Александра подвели травма колена и погодные условия.

Таких наград у России не было уже 28 лет. Александр стал первым отечественным спортсменом, кому удалось взойти на пьедестал чемпионата мира по лыжным гонкам с 1991 года. Для Бессмертных это четвертые соревнования такого уровня в карьере и первая медаль в личной гонке. Она стала третьей для сборной России на соревнованиях в Австрии. Всего на счету российских спортсменов восемь наград. Пять серебряных и три бронзовые. Это рекорд для нашей команды.

Сегодня Александр вернулся домой. Спортсмена встречают родные, близкие, друзья и коллеги. В руках — 2 серебряные медали, а на лице — усталая улыбка. Соревнования выматывают физически и эмоционально. И это серебро – не поражение. А успех. Тот самый, который оставляет место для еще одного шага к большой победе.