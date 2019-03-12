Сергей Цивилев осмотрел углепогрузочные станций в Прокопьевске и Прокопьевском районе

Объезд прошел в рамках проекта «Чистый уголь — чистый Кузбасс».

Станция предприятия «Карбон Уголь». Располагается рядом с жилыми домами. Уголь сюда привозят по дорогам общего пользования. Глава Прокопьевского района Наталья Шабалина уточняет, транспорт проходит мимо поселка Школьный, по автобусному маршруту, которым ежедневно пользуются местные жители.

После, губернатор осмотрел еще три углепогрузочных станции в черте Прокопьевска. Сергею Цивилеву доложили, и здесь твердое топливо доставляют тонарами через город по дорогам общего пользования. На станции предприятия «Углеводородное сырье» уголь погружают без системы пылеподавления.

Сергей Цивилев поручил главам Прокопьевска и Прокопьевского района предоставить документы о деятельности этих станций в департамент угольной промышленности. Информацию направят в правоохранительные органы для разбирательства и принятия решений.

При этом губернатор подчеркнул: «Только после этого будем предпринимать конкретные шаги. Но наша позиция однозначна – производство, наносящее вред экологии, дорожному хозяйству — не выгодно экономике Кузбасса и должно быть закрыто».