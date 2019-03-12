В Кемеровской области осудили мужчину, оправдывающего терроризм

Весной прошлого года молодой человек публиковал на своей странице в одной из социальных сетей записи, направленные на оправдание террористической деятельности на территории страны и региона. Опубликованные материалы были выявлены сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и лингвистической экспертизы была доказана виновность пользователя. Суд вынес обвинительный приговор по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе сети «Интернет»).

Молодому человеку назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: Следственный комитет РФ по Кемеровской области