Кузбасские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях

В городе Медынь состоялось первенство по универсальному бою среди юношей и девушек. В состязании приняли участие 632 спортсмена.

Высокие результаты показали воспитанники спортивной школы «Олимп» (г. Прокопьевск). Ульяна Конзачакова завоевала «золото» по версии «классика» и «бронзу» по версии «лайт».

Также с бронзовыми медалями вернулись Андрей Губарь, Сергей Иванов, Светлана Кизякова, Сергей Морозов, Николай Азаров, Светлана Кизякова и Дмитрий Прыкин.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области