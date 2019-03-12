Кузбасский спортсмен Александр Бессмертных сегодня вернулся из Австрии

Там проходил всемирный чемпионат по лыжным гонкам, с которого Александр привез 2 серебряные медали: в 15-километровой гонке классическим стилем и эстафете 4 по 10 км. Кузбассовец уступил 2,9 секунды норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.

Таких наград у России не было уже 28 лет. Александр стал первым с 1991 года отечественным спортсменом, которому удалось подняться на пьедестал чемпионата мира по лыжным гонкам. Для Бессмертных это — четвертые соревнования такого уровня в карьере и первая медаль в личной гонке. Она стала третьей для сборной России на соревнованиях в Австрии.

Всего на счету российских спортсменов восемь наград. Пять серебряных и три бронзовые. Это рекорд для нашей команды с 2001 года.