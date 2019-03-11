Новый спортивный этап в проекте «300 рекордов» на «СТС Кузбасс»

Сегодня участники из кемеровской команды взяли мастер-класс у тренера по плаванию Олега Сбитнева.

По свистку 5 кемеровских участников устремились в воду. Преодолеть 50 метров за наименьшее количество времени — задача каждого. Справиться с ней сегодня помогал тренер детско-юношеской спортивной школы №5, победитель первенства мира по плаванию.

Среди участников есть кандидат в мастера спорта по плаванию Екатерина Гущина. Совсем недавно она выполнила норматив мастера спорта. Это ее стихия и она уверена, что легко справится со вторым испытанием. Но расслабляться Катя не намерена. Сегодня цель — побить свой личный рекорд.

Побила ли Екатерина Гущина свой личный рекорд и как справились с испытанием остальные участники смотрите в субботу в 16:00 на «СТС Кузбасс». Следите за ходом проекта на Первом Губернском и голосуйте за команды на официальном сайте ctc-kuzbass.ru