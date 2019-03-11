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На поддержку агропромышленного комплекса Кузбасса в этом году будет выделено около 750 миллионов рублей

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Об этом сообщил замгубернатора Алексей Харитонов на встрече с журналистами. Он рассказал о мерах поддержки сельхозпредприятиям в прошлом году и планах развития в этом.

Также Харитонов подчеркнул, что в феврале Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила получения несвязанной погектарной поддержки.

В Кузбассе было принято решение выплатить погектарную поддержку из областного бюджета. Но в связи с тем, что это требует внесения изменений в бюджет и нормативные документы, сроки выплаты этой поддержки будут сдвинуты на 2-2.5 месяца.

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