В областном центре раскрыли серию краж мобильных телефонов

В УМВД России по г. Кемерово обратились работники трёх салонов мобильной связи. Все сообщили об ограблениях. Выяснилось, что преступления совершены по одинаковой схеме: злоумышленник заходил в магазин под видом покупателя, просил консультанта дать ему посмотреть телефон. Получив в руки смартфон, грабитель выбегал из помещения и скрывался. Таким образом мужчина похитил три мобильных аппарата на общую сумму более 50 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Свою вину молодой человек полностью признал.

В отношение подозреваемого возбуждено многоэпизодное уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области