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В Гурьевском районе открылся Центр армянской культуры

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Торжественная церемония прошла в Клубе горняков в Гурьевске.

В помещении Центра установили парты, компьютеры, интерактивные доски и стеллажи с армянской литературой.

Организаторы отмечают, здесь дети смогут изучать язык, историю, культуру Армении. А также заниматься вокалом, хореографией, декоративно-прикладным творчеством.

Занятия будут проходить по принципу воскресной школы.

Принять участие в них смогут не только представители армянской диаспоры, но и русские дети.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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