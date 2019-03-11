В Гурьевском районе открылся Центр армянской культуры

Торжественная церемония прошла в Клубе горняков в Гурьевске.

В помещении Центра установили парты, компьютеры, интерактивные доски и стеллажи с армянской литературой.

Организаторы отмечают, здесь дети смогут изучать язык, историю, культуру Армении. А также заниматься вокалом, хореографией, декоративно-прикладным творчеством.

Занятия будут проходить по принципу воскресной школы.

Принять участие в них смогут не только представители армянской диаспоры, но и русские дети.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области