С 1 марта в Кузбассе запрещена охота на любые виды животных

Об этом сообщили в областном департаменте по охране объектов животного мира.

По словам представителя департамента, ограничения будут действовать до апреля. Постепенно запрет будет сниматься: на определенные виды в разное время.

Специалисты призывают жителей и гостей Кузбасса соблюдать установленный режим. Для поддержания порядка в охотничьих угодьях Кемеровской области проходят рейды антибраконьерской бригады, состоящей из сотрудников департамента, ГИБДД, Росгвардии.

Так, 2 марта на территории Николаевского обхода Новокузнецкого района инспекторами патрульной группы задержан житель Новокузнецка, у которого было в наличии охотничье огнестрельное оружие с патронами, отсутствовал охотничий билет и разрешение на добычу животных.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по факту нарушения сроков и правил охоты.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области